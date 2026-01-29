«Уникальное соединение»: Врач назвал всем известный овощ, защищающий от рака, старения и болезней сердца
Диетолог Бобровский: ликопин в помидор способствует профилактике онкологии
Яркие, сочные и такие привычные помидоры — это настоящий суперфууд, скрывающий в себе мощный секрет здоровья. Этим секретом является ликопин — пигмент, который дарит томатам красный цвет и нашему организму — защиту от самых серьёзных заболеваний. Учёные подтверждают: польза помидоров — не миф, а научный факт.
Диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» напомнил, что главное богатство помидоров — в ликопине, который является уникальным природным соединением с доказанным положительным влиянием на организм.
«Ликопин — это так называемый антиоксидант. Он нейтрализуют свободные радикалы, то есть защищает клетки от окислительного стресса, который лежит в основе старения и развития многих хронических болезней», — сказал он.
Эксперт перечислил ключевые преимущества помидоров для здоровья:
- Профилактика онкологических заболеваний: исследования показывают, что регулярное употребление томатов, богатых ликопином, особенно эффективно для снижения риска рака простаты. Также изучается его положительное влияние на профилактику рака лёгких, желудка и молочной железы.
- Защита сердца и сосудов: помидоры — верный друг сердечно-сосудистой системы. Регулярное употребление томатов связано со снижением уровня холестерина. Содержащийся ликопин способствует нормализации артериального давления.
- Защита кожи от старения: ликопин — это природный щит от ультрафиолета. Он защищает от ультрафиолетового излучения и фотостарения. Употребление томатов помогает коже противостоять повреждающему действию солнца, сохраняя её молодость и упругость.
Бобровский отметил, что ликопин лучше усваивается не из свежих, а из обработанных помидоров. Томатная паста, соус, сок или даже тушёные помидоры содержат его в более биодоступной форме.