«Уникальное соединение»: Врач назвал всем известный овощ, защищающий от рака, старения и болезней сердца

29 января 2026, 18:24

Диетолог Бобровский: ликопин в помидор способствует профилактике онкологии

Фото: iStock/Nataliy Kl

Яркие, сочные и такие привычные помидоры — это настоящий суперфууд, скрывающий в себе мощный секрет здоровья. Этим секретом является ликопин — пигмент, который дарит томатам красный цвет и нашему организму — защиту от самых серьёзных заболеваний. Учёные подтверждают: польза помидоров — не миф, а научный факт.





Диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» напомнил, что главное богатство помидоров — в ликопине, который является уникальным природным соединением с доказанным положительным влиянием на организм.





«Ликопин — это так называемый антиоксидант. Он нейтрализуют свободные радикалы, то есть защищает клетки от окислительного стресса, который лежит в основе старения и развития многих хронических болезней», — сказал он.

Эксперт перечислил ключевые преимущества помидоров для здоровья: