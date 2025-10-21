Эксперт рассказала, как «Семьеведение» в школах изменит представление детей о ценностях

21 октября 2025, 12:45

Эксперт Института воспитания Евграфова: «Семьеведение» станет для детей ориентиром

Фото: iStock/Wavebreakmedia

В российских школах появляется новый предмет — «Семьеведение». Пилотную версию курса уже изучают старшеклассники, а для учеников средних классов сейчас разрабатывают отдельную, адаптированную программу. Обе ступени курса будут единой, преемственной системой, направленной на формирование ценностного отношения к семье и браку.





Заведующая лабораторией Института изучения детства, семьи и воспитания Юлия Евграфова в беседе с «Радио 1» рассказала, что курс разделен на две ступени: для 5–9 и для 10–11 классов.

«Самое главное, что мы стараемся углубить содержательно именно этот курс и провести линию ценностного отношения к семье и браку от 5 класса до 11 класса», — подчеркнула она.

Ценности и традиции в семье.

Отношения в семье.

Семейный уют.

Благополучие и здоровье в семье.

Поддержка семьи в российском обществе.

«Пользу от занятий курса "Моя семья" обучающиеся видели в умении выстраивать жизненные приоритеты, решать конфликты в семье, готовиться к созданию семьи, общению с родителями, преодолению трудностей в семье и взаимодействию с противоположным полом», — отметила Евграфова.