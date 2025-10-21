Эксперт рассказала, как «Семьеведение» в школах изменит представление детей о ценностях
В российских школах появляется новый предмет — «Семьеведение». Пилотную версию курса уже изучают старшеклассники, а для учеников средних классов сейчас разрабатывают отдельную, адаптированную программу. Обе ступени курса будут единой, преемственной системой, направленной на формирование ценностного отношения к семье и браку.
Заведующая лабораторией Института изучения детства, семьи и воспитания Юлия Евграфова в беседе с «Радио 1» рассказала, что курс разделен на две ступени: для 5–9 и для 10–11 классов.
«Самое главное, что мы стараемся углубить содержательно именно этот курс и провести линию ценностного отношения к семье и браку от 5 класса до 11 класса», — подчеркнула она.Программа для старшеклассников уже апробируется, а для учеников средней школы её только разрабатывают. Оба курса включают в себя пять ключевых разделов. Для 5–9 классов это:
- Ценности и традиции в семье.
- Отношения в семье.
- Семейный уют.
- Благополучие и здоровье в семье.
- Поддержка семьи в российском обществе.
«Пользу от занятий курса "Моя семья" обучающиеся видели в умении выстраивать жизненные приоритеты, решать конфликты в семье, готовиться к созданию семьи, общению с родителями, преодолению трудностей в семье и взаимодействию с противоположным полом», — отметила Евграфова.При этом, как подчеркнула эксперт, вопрос о том, станет ли «Семьеведение» обязательной частью школьной программы по всей стране, пока остается открытым. Решение будет принято по итогам успешности апробации.