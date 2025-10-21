Достижения.рф

Эксперт рассказала, как «Семьеведение» в школах изменит представление детей о ценностях

Эксперт Института воспитания Евграфова: «Семьеведение» станет для детей ориентиром
Фото: iStock/Wavebreakmedia

В российских школах появляется новый предмет — «Семьеведение». Пилотную версию курса уже изучают старшеклассники, а для учеников средних классов сейчас разрабатывают отдельную, адаптированную программу. Обе ступени курса будут единой, преемственной системой, направленной на формирование ценностного отношения к семье и браку.



Заведующая лабораторией Института изучения детства, семьи и воспитания Юлия Евграфова в беседе с «Радио 1» рассказала, что курс разделен на две ступени: для 5–9 и для 10–11 классов.

«Самое главное, что мы стараемся углубить содержательно именно этот курс и провести линию ценностного отношения к семье и браку от 5 класса до 11 класса», — подчеркнула она.
Программа для старшеклассников уже апробируется, а для учеников средней школы её только разрабатывают. Оба курса включают в себя пять ключевых разделов. Для 5–9 классов это:
  • Ценности и традиции в семье.
  • Отношения в семье.
  • Семейный уют.
  • Благополучие и здоровье в семье.
  • Поддержка семьи в российском обществе.
У старшеклассников программа схожа, но с более взрослым фокусом: например, один из разделов посвящен «Взрослению и личным отношениям». По словам эксперта, обратная связь от первых участников курса — учеников 10–11 классов — уже есть, и она положительная.
«Пользу от занятий курса "Моя семья" обучающиеся видели в умении выстраивать жизненные приоритеты, решать конфликты в семье, готовиться к созданию семьи, общению с родителями, преодолению трудностей в семье и взаимодействию с противоположным полом», — отметила Евграфова.
При этом, как подчеркнула эксперт, вопрос о том, станет ли «Семьеведение» обязательной частью школьной программы по всей стране, пока остается открытым. Решение будет принято по итогам успешности апробации.
Анастасия Панченко

