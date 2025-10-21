Депутат предложил выплату в 20 тысяч рублей для молодожёнов
Председатель движения «Россия православная» и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил выдавать молодожёнам единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Абзац».
По его словам, молодые пары нередко откладывают свадьбу из-за финансовых трудностей. Инициатива, как считает депутат, поможет укрепить институт семьи и повысить интерес молодежи к созданию браков.
«Такой шаг будет практическим проявлением заботы государства о своем будущем. 20 тысяч рублей – эта сумма является символической поддержкой, которая поможет покрыть часть расходов на организацию торжества или приобретение символов семейной жизни», — отметил Иванов.
Он также предложил сделать оформление выплат максимально простым: молодые пары смогут подать заявление через МФЦ или портал «Госуслуги». После подачи паспортов и совместного заявления деньги перечислят на счёт одного из заявителей.