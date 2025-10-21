Депутат предложил выплату в 20 тысяч рублей для молодожёнов

21 октября 2025, 10:34

Фото: iStock/Marina Moskalyuk

Председатель движения «Россия православная» и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил выдавать молодожёнам единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Абзац».





По его словам, молодые пары нередко откладывают свадьбу из-за финансовых трудностей. Инициатива, как считает депутат, поможет укрепить институт семьи и повысить интерес молодежи к созданию браков.





«Такой шаг будет практическим проявлением заботы государства о своем будущем. 20 тысяч рублей – эта сумма является символической поддержкой, которая поможет покрыть часть расходов на организацию торжества или приобретение символов семейной жизни», — отметил Иванов.

