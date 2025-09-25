Эксперт «Роскачества» раскрыл главные манипулятивные техники в мобильных играх

25 сентября 2025, 16:15

Эксперт «Роскачества» Кузьменко: мобильные игры формируют зависимость

Фото: istockphoto/Arsenii Palivoda

Центр цифровой экспертизы Роскачества провел масштабное исследование мобильных игр, чтобы выявить встроенные манипулятивные механики, подталкивающие игроков к неосознанным платежам. Результаты не обрадовали: во всех изученных играх эксперты выявили элементы манипуляций. Разница лишь в степени воздействия — некоторые подводят к покупке мягко и постепенно, другие используют более агрессивные и быстрые тактики.





Руководитель Центра цифровой экспертизы Сергей Кузьменко в беседе с «Радио 1» рассказал, что главными инструментами давления на психику игроков являются FOMO-эвенты и система лутбоксов, так называемые «гача». Эти механики формируют у пользователя зависимость.





«Наиболее часто встречаются так называемые FOMO-эвенты. Это когда игра тебе предлагает заходить каждый день на протяжении недель, месяцев и так далее. То есть в игроке формируется зависимость от того, чтобы он заходил в эту игру каждый день», — пояснил эксперт.

«Самое главное — надломить игрока, чтобы он начал тратить деньги. Он сначала покупает со скидкой, дальше формируется механизм привычки, потому что купить условно за 20 рублей кажется недорогим, а дальше 40, 60, 200. Игрок приходит постепенно к большим тратам», — отметил Сергей Кузьменко.