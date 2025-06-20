Подмосковье будет развивать со Сбером использование ИИ в здравоохранении

20 июня 2025, 14:57

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область и Сбер будут развивать цифровые проекты с использованием искусственного интеллекта в сфере здравоохранения. Соглашение о сотрудничестве подписали на ПМЭФ-2025 губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.





Суть партнёрства – в создании и испытаниях инновационных решений для здравоохранения, в том числе технологий на основе ИИ.

«Мы очень ценим наше партнёрство с командой Германа Оскаровича Грефа. В 2023 году здесь же, на форуме, мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий ИИ, а в 2024-м – по развитию импортозамещающих и ESG-проектов. Наш новый совместный проект очень важен для скорости оказания медицинской помощи и точности диагноза. В приложение на основе ЕМИАС хотим зашить AI-помощника Сбера, который будет расшифровывать лабораторные анализы. Если есть отклонения, ИИ даст рекомендации простым и понятным языком. Например, при повышенном холестерине посоветует, как изменить питание», – пояснил глава региона.

«Это, конечно, не заменит врача, но мы видим потенциал для разгрузки наших поликлиник от рутинной работы. ИИ снимет до 1 млн очных визитов. Любые несложные вопросы жители смогут решить самостоятельно, без необходимости записываться на приём», – добавил губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Искусственный интеллект ускоряет и упрощает доступ пациентов к медицинской помощи, повышает точность постановки диагноза, а врачам даёт эффективные инструменты и высвобождает их время для работы с пациентами. Вместе с правительством Московской области мы будем разрабатывать, тестировать и внедрять технологии дистанционного мониторинга, цифровых помощников и другие решения на базе искусственного интеллекта, помогающие заботиться о здоровье жителей Подмосковья», – отметил Греф.