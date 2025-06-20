Подмосковье будет развивать со Сбером использование ИИ в здравоохранении
Московская область и Сбер будут развивать цифровые проекты с использованием искусственного интеллекта в сфере здравоохранения. Соглашение о сотрудничестве подписали на ПМЭФ-2025 губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Суть партнёрства – в создании и испытаниях инновационных решений для здравоохранения, в том числе технологий на основе ИИ.
«Мы очень ценим наше партнёрство с командой Германа Оскаровича Грефа. В 2023 году здесь же, на форуме, мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий ИИ, а в 2024-м – по развитию импортозамещающих и ESG-проектов. Наш новый совместный проект очень важен для скорости оказания медицинской помощи и точности диагноза. В приложение на основе ЕМИАС хотим зашить AI-помощника Сбера, который будет расшифровывать лабораторные анализы. Если есть отклонения, ИИ даст рекомендации простым и понятным языком. Например, при повышенном холестерине посоветует, как изменить питание», – пояснил глава региона.По словам Воробьёва, в следующем году будет добавлен интерактивный чат-бот для консультаций. Можно будет рассказать о том, что беспокоит по здоровью, а нейросетевая модель Сбера GigaChat предложит варианты.
«Это, конечно, не заменит врача, но мы видим потенциал для разгрузки наших поликлиник от рутинной работы. ИИ снимет до 1 млн очных визитов. Любые несложные вопросы жители смогут решить самостоятельно, без необходимости записываться на приём», – добавил губернатор.
Новое соглашение предусматривает внедрение цифровых сервисов и ИИ для улучшения доступности и качества медицинской помощи. Так, в этом году планируется запустить AI-помощник с автоматической расшифровкой анализов и последующим встраиванием в мобильное приложение. Ещё один сервис – Диагностический ассистент от СберМедИИ для анализа электронных медицинских карт и постановки диагноза.
«Искусственный интеллект ускоряет и упрощает доступ пациентов к медицинской помощи, повышает точность постановки диагноза, а врачам даёт эффективные инструменты и высвобождает их время для работы с пациентами. Вместе с правительством Московской области мы будем разрабатывать, тестировать и внедрять технологии дистанционного мониторинга, цифровых помощников и другие решения на базе искусственного интеллекта, помогающие заботиться о здоровье жителей Подмосковья», – отметил Греф.В регионе также внедряют сервисы Единой медицинской информационно-аналитической системы в работу смежных отраслей. Так, соцработникам дали ограниченный доступ к информации в ЕМИАС и избавили жителей от необходимости предоставлять аналогичные сведения на бумаге.
Реализовали обмен сведениями между электронным дневником в школах и ЕМИАС. Теперь учителя могут сразу видеть, на какие дни ученик освобождён от занятий по болезни, как только врач в поликлинике оформит электронную справку.
Другой пример – распознавание КТ- и МРТ-снимков с помощью искусственного интеллекта. Это позволило до двух раз снизить нагрузку на врача, освободив время для сложных случаев. Сейчас с помощью искусственного интеллекта можно ежегодно анализировать более 3 млн снимков компьютерной и магнитно-резонансной томографии, маммографии, рентгенографии и флюорографии.
Голосовые помощники, такие, как робот Светлана, начали помогать подмосковной медицине еще во время пандемии коронавируса. Сейчас Светлана принимает 7 млн входящих звонков и совершает более 11 млн исходящих вызовов пациентам, в пиковые периоды заменяя 600 операторов.
Ещё одна сфера применения – телемедицина. Московская область демонстрирует уверенный рост цифровизации медицинской помощи. За январь – май текущего года было проведено 2 млн телемедицинских консультаций, что втрое больше, чем в аналогичный период 2024-го.