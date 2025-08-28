В Роскачестве заявили, что родители вправе отказаться от поборов и жаловаться в прокуратуру при давлении
Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков подтвердил, что принудительные сборы средств с родителей на ремонт, оборудование, подарки учителям или охрану школы являются незаконными, так как образование в России полностью финансируется из бюджета.
По словам Позднякова, Конституция и закон «Об образовании» гарантируют бесплатность образования, включая обеспечение учебниками, ремонт помещений, зарплаты охраны и уборщиц. Любые требования «скинуться» на эти цели незаконны, а родители вправе отказаться от взносов без последствий для ребёнка. Запугивание или намёки на ухудшение отношения к ученику из-за отказа сдавать деньги являются нарушением, и в таких случаях следует обращаться в управление образования или прокуратуру.
Для директоров и учителей принуждение к поборам может обернуться дисциплинарными взысканиями, штрафами до 50 тыс. рублей для должностных лиц, а в случаях мошенничества — уголовной ответственностью по ст. 159 УК РФ. Поздняков отметил, что даже упоминание о готовности написать жалобу часто останавливает незаконные сборы.
Добровольные пожертвования допускаются, но только при полной прозрачности и отсутствии принуждения. Подарки учителям разрешены, но их стоимость не должна превышать 3 тыс. рублей, чтобы не квалифицироваться как взятка.
