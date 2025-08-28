В Роскачестве заявили, что родители вправе отказаться от поборов и жаловаться в прокуратуру при давлении

28 августа 2025, 05:34

Роскачество: принудительные сборы денег в школах на ремонт и подарки незаконны

Фото: Istock/NanoStockk

Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков подтвердил, что принудительные сборы средств с родителей на ремонт, оборудование, подарки учителям или охрану школы являются незаконными, так как образование в России полностью финансируется из бюджета.