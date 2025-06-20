В Чехове построят крупный логистический центр к 2034 году
Правительство Московской области и ПАО «ТрансКонтейнер» подписали соглашение о создании благоприятных условий для развития транспортно-логистической инфраструктуры региона. Документ был заключён в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
В рамках партнёрства планируется строительство крупного транспортно-логистического центра в городе Чехов. Ввод объекта в полную эксплуатацию ожидается в 2034 году.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что Подмосковье является одним из ведущих логистических узлов страны — через регион проходит 25% всех контейнерных грузов РФ.
«"ТрансКонтейнер" — лидер контейнерной железнодорожной логистики Евразии, на долю компании приходится около трети таких перевозок на российском рынке. Реализация нашего совместного проекта расширит логистические пути, а значит создаст больше возможностей для развития экономики Подмосковья», — подчеркнул Воробьёв.На первом этапе центр будет обслуживать более 170 тыс. TEU контейнеров, в перспективе — до 500 тыс. В планах инвестора — создание около 200 рабочих мест. Годовые налоговые поступления в бюджет региона могут составить до 250 млн рублей. Объект будет включать как открытые, так и закрытые складские площади.