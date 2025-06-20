В Чехове построят крупный логистический центр к 2034 году

20 июня 2025, 14:34

Фото: пресс-служба правительства МО

Правительство Московской области и ПАО «ТрансКонтейнер» подписали соглашение о создании благоприятных условий для развития транспортно-логистической инфраструктуры региона. Документ был заключён в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.





В рамках партнёрства планируется строительство крупного транспортно-логистического центра в городе Чехов. Ввод объекта в полную эксплуатацию ожидается в 2034 году.



Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что Подмосковье является одним из ведущих логистических узлов страны — через регион проходит 25% всех контейнерных грузов РФ.



«"ТрансКонтейнер" — лидер контейнерной железнодорожной логистики Евразии, на долю компании приходится около трети таких перевозок на российском рынке. Реализация нашего совместного проекта расширит логистические пути, а значит создаст больше возможностей для развития экономики Подмосковья», — подчеркнул Воробьёв.