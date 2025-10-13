Эксперт сделал заявление о новой системе оценки традиционных ценностей в кино

13 октября 2025, 11:59

Декан МГИК Кот поддержал новую систему оценки традиционных ценностей в кино

Фото: istockphoto /simpson

Минкульт России разработал и направил в Минцифры перечень рекомендаций по оценке того, как зрители воспринимают традиционные ценности в фильмах и сериалах, созданных при господдержке. Оценка будет проводиться через опросы, анализ просмотров и упоминаний в СМИ.





Декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот в беседе с «Радио 1» сразу обозначил главную дилемму инициативы.

«Конечно, надо понимать, что сами по себе традиционные ценности являются краеугольными, важнейшими настройками ментальности и идентичности русского народа. Но понятно, что они находятся в плоскости духовной и очень сложно эмпирическим путем в сантиметрах или в граммах померить, какое кино соответствует, какое не соответствует», — объяснил эксперт.

«Если мы говорим о традиционных ценностях, то проявление нетрадиционных мотивов не должно присутствовать», — заявил спикер.