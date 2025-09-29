Депутат призвала к воспитанию детей с ориентиром на семейные ценности

29 сентября 2025, 13:45

Останина: детей нужно воспитывать с уклоном на традиционные ценности

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

Чтобы люди хотели создавать семьи, прежде всего нужно воспитывать детей в семейных традициях.





Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в интервью «Татар-информу». По её словам, нынешняя тенденция — сначала нежелание вступать в брак, а затем и нежелание рожать детей — имеет отношение к тому, как формируется мировоззрение в семье.



Ранее опрос показал, что 25% казанцев считают брак не обязательным условием для рождения ребёнка, а 34% относят его к желательным, но не необходимым шагам. Останина подчёркивает: традиции передаются из поколения в поколение — когда семьи ищут пожелтевшие фотографии прабабушек и прадедов, рассказывают детям истории их знакомства, будущие родители и их дети будут действовать аналогично. Поэтому, по её мнению, нужно задействовать несколько институтов, и в первую очередь — саму семью.



Депутат предложила приглашать в детские сады примеры успешных семей, которые могли бы рассказывать детям о своей профессии и о том, как родные совмещают карьеру и семейную жизнь — например, как мама стала учёным. Ещё одна инициатива — введение в школах предмета «Семьеведение» по всей России. По словам Останиной, он уже преподаётся в более чем 40 регионах, в том числе в Татарстане.



Цель такого образования — подготовить детей к семейной жизни и объяснить, что семья — это не только свобода, но и ответственность, взаимная поддержка в трудные моменты.





«Понимание этих обязательств должно быть в крови», — отметила она.