11 октября 2025, 11:51

оригинал Фото: iStock/SewcreamStudio

В Подмосковье впервые отмечают День многодетной семьи – новый региональный праздник, который будут ежегодно проводить 11 октября. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Воробьёв.





Отмечается, что День многодетной семьи призван подчеркнуть важность семейных ценностей и поддержать родителей, воспитывающих трёх и более детей.



По данным властей, в регионе проживает более 114 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются свыше 368 тысяч детей. Это тысячи уникальных историй любви, поддержки и настоящего родительского подвига.



Для таких семей в Подмосковье действует широкий спектр мер социальной поддержки: льготы на школьное питание, бесплатный проезд в общественном транспорте, ежемесячные выплаты, организация отдыха и оздоровления детей, адресная помощь в решении бытовых вопросов.



Также Воробьёв рассказал о нескольких многодетных семьях из Подмосковья.



Семья Фирсовых из Наро-Фоминска в этом году стала ещё больше: в День Победы у Софии и Владислава родился одиннадцатый ребёнок – сын Иван. В семье теперь семь сыновей и четыре дочери. Все дети увлечены музыкой и активно помогают родителям.



У Ирины и Ивана Лыковых тоже 11 детей, младший – Иван – родился этим летом. Вся семья творческая: дети поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах и выступают в коллективах.



В Раменском Анна и Денис Мордвинцевы стали родителями в девятый раз. У новорожденного Андрея шесть братьев и три сестры. Анна – преподаватель ИЗО, старшие дети окончили музыкальную школу, младшие занимаются спортом. Семью ранее наградили орденом «Родительская слава» и «Знаком отличия материнской славы».



В Щелкове у Олега и Анастасии Петровых семь детей. В феврале в семье родилась тройня – София, Любовь и Елена. Старшие дети занимаются спортом и музыкой, двое из них являются участниками кадетского казачьего отряда.





«С Днём многодетной семьи! Спасибо вам, родители, за любовь, терпение и огромное сердце. Вы делаете наше Подмосковье сильнее, добрее и теплее. Пусть каждый день приносит радость, здоровье, поддержку и уверенность в завтрашнем дне. Мы рядом – для вас и ваших детей!», – написал Андрей Воробьёв.