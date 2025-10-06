В Петербурге провели ежегодный семейный фестиваль «Сила и Дух»

06 октября 2025, 13:25

Фото: iStock/Stefan Dinse

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 5 октября, на территории храма Святого преподобного Сергия Радонежского в Приморском районе провели второй ежегодный семейный фестиваль «Сила и Дух», организованный приходом храма совместно с православным патриотическим клубом ZOV при поддержке городской администрации.





По словам настоятеля храма, руководителя православного патриотического клуба ZOV священника Дмитрия Зубова, фестиваль посвящён укреплению духовно-нравственных и семейных ценностей.





«Сегодня к нам пришло очень много родителей с детьми — это хороший показатель. Родственники проводят время вместе, сближаются. Фестиваль получился такой масштабный, потому что мы организовывали его большой командой», — рассказал Зубов «Петербургскому дневнику».