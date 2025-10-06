В Петербурге провели ежегодный семейный фестиваль «Сила и Дух»
В Санкт-Петербурге в воскресенье, 5 октября, на территории храма Святого преподобного Сергия Радонежского в Приморском районе провели второй ежегодный семейный фестиваль «Сила и Дух», организованный приходом храма совместно с православным патриотическим клубом ZOV при поддержке городской администрации.
По словам настоятеля храма, руководителя православного патриотического клуба ZOV священника Дмитрия Зубова, фестиваль посвящён укреплению духовно-нравственных и семейных ценностей.
«Сегодня к нам пришло очень много родителей с детьми — это хороший показатель. Родственники проводят время вместе, сближаются. Фестиваль получился такой масштабный, потому что мы организовывали его большой командой», — рассказал Зубов «Петербургскому дневнику».
Православный патриотический клуб ZOV является добровольным объединением православных россиян. Здесь обучают детей и молодёжь основам тактической медицины, физической культуры и применению БПЛА и средств радиоэлектронной разведки.
На фестивале гости мероприятия смогли попробовать разобрать автомат, надеть бронежилет и узнать, как оказывать первую помощь раненому. Кроме того, была организована и спортивная площадка, где все желающие поиграли в дартс, шахбокс, футбол и посмотрели показательные выступления по самбо.
Тем временем в Кемерове 4 октября состоялся мотопарад в честь закрытия сезона, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Любители мототехники собрались у Красного озера и проехали колонной от Красной Горки до Московской площади. Здесь для них подготовили зрелищные состязания, где все желающие смогли продемонстрировать своё виртуозное владение своими машинами.
При этом на дублёре Притомского проспекта рядом с Московской площадью с 20:00 пятницы и до 15:00 субботы нельзя было парковаться.