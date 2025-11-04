Эксперт высказалась о новой выплате в 200 тысяч для студентов-семейников
Шлякова: выплата в 200 тысяч поможет студентам не бояться заводить детей
Совмещать учебу в вузе или колледже с воспитанием детей станет проще. В России разрабатывают новую меру поддержки для студенческих семей — единовременную выплату в размере до 200 тысяч рублей.
О том, кто сможет претендовать на финансы, как их можно будет использовать, в беседе с «Радио 1» рассказала эксперт, заместитель председателя Ассоциации студентов и студенческих объединений России Ангелина Шлякова.
Государственная инициатива, которая сейчас активно обсуждается в Госдуме и молодежных объединениях, призвана снять финансовые барьеры с молодых людей, готовых создать семью еще во время получения образования. По словам эксперта, это может стать мощным стимулом для повышения рождаемости в стране.
«Эта мера поддержки очень важна для молодых людей, которые, может быть, боятся заводить семью, тем более детей. Это хороший шаг для того, чтобы повышать демографическую политику», — подчеркнула Шлякова.Эксперт уверена, что выплата станет реальным подспорьем для учащихся на очной форме, которые зачастую лишены возможности полноценно зарабатывать.
На финансы смогут претендовать студенты-очники вузов и колледжей, у которых родился или был усыновлен ребенок. По словам Ангелины Шляковой, средства можно будет направить на самые насущные нужды: оплату жилья, покупку детских товаров, медицинские и даже образовательные услуги для родителей.
«Данные средства можно будет использовать на оплату жилья, на приобретение детских товаров, медицинские услуги, а также на образовательные расходы, например, на прохождение курсов дополнительного образования для самих родителей», — уточнила представитель Ассоциации студентов.При этом она добавила, что, как и в случае с любой господдержкой, будут предусмотрены механизмы контроля за целевым расходованием средств. Шлякова выразила надежду, что инициатива позитивно скажется на демографической ситуации. Она привела данные, что сегодня в стране около 25 тысяч студенческих семей, и многие из них откладывают рождение детей именно из-за финансовой неуверенности.
«Подобная инициатива сможет стать хорошим шагом для повышения рождаемости уже в молодом возрасте, когда есть здоровье и силы для воспитания будущих активных граждан», — заявила эксперт.Помимо материальной помощи, Ассоциация готова предложить молодым семьям и нематериальную поддержку: проведение форумов, исследований и создание в вузах специальных центров помощи студенческим семьям. По словам Шляковой, главное — быть опорой друг другу, а остальные вопросы можно решить сообща.