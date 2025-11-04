Эксперт высказалась о новой выплате в 200 тысяч для студентов-семейников

04 ноября 2025, 12:33

Шлякова: выплата в 200 тысяч поможет студентам не бояться заводить детей

Фото: iStock/oatawa

Совмещать учебу в вузе или колледже с воспитанием детей станет проще. В России разрабатывают новую меру поддержки для студенческих семей — единовременную выплату в размере до 200 тысяч рублей.





О том, кто сможет претендовать на финансы, как их можно будет использовать, в беседе с «Радио 1» рассказала эксперт, заместитель председателя Ассоциации студентов и студенческих объединений России Ангелина Шлякова.



Государственная инициатива, которая сейчас активно обсуждается в Госдуме и молодежных объединениях, призвана снять финансовые барьеры с молодых людей, готовых создать семью еще во время получения образования. По словам эксперта, это может стать мощным стимулом для повышения рождаемости в стране.

«Эта мера поддержки очень важна для молодых людей, которые, может быть, боятся заводить семью, тем более детей. Это хороший шаг для того, чтобы повышать демографическую политику», — подчеркнула Шлякова.

«Данные средства можно будет использовать на оплату жилья, на приобретение детских товаров, медицинские услуги, а также на образовательные расходы, например, на прохождение курсов дополнительного образования для самих родителей», — уточнила представитель Ассоциации студентов.

«Подобная инициатива сможет стать хорошим шагом для повышения рождаемости уже в молодом возрасте, когда есть здоровье и силы для воспитания будущих активных граждан», — заявила эксперт.