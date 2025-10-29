Заслуженный учитель Ямбург: шведский стол в школах способствует ожирению
Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург выступил против введения шведского стола в школьных столовых. Об этом он заявил в разговоре с «Абзацем».
По его мнению, такой формат питания может способствовать избыточному весу у детей, как это происходит в американских школах, где проблема ожирения среди учащихся стоит особенно остро.
Ямбург также привёл пример Винчестерского колледжа в Англии, одной из престижных частных школ, где питание школьников специально скромное. По его словам, в учебном заведении элиту воспитывают в условиях умеренного рациона: на завтрак дают овсянку, на обед — небольшой кусок мяса и горох.
