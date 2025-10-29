Миронов: прогрессивная шкала маткапитала повысит рождаемость в 1,5 раза
Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести прогрессивную шкалу материнского капитала с увеличением выплат за последующих детей. По расчётам партии, это может повысить рождаемость в полтора раза.
В беседе с NEWS.ru Миронов отметил, что расширение субсидий на погашение ипотеки также окажет эффект: за первого ребёнка списывается долг на 500 тыс. рублей, за второго — 600 тыс., за третьего — 700 тыс. Многодетная семья сможет получить до 1,8 млн рублей на жильё.
Депутат подчеркнул, что правительству стоит перейти от разрозненных региональных мер к масштабным федеральным программам. Он добавил, что рост рождаемости в отдельных регионах, о котором сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, объясняется низкой базой для сравнения и не отражает системных изменений.
