«Не терпите голод»: Диетолог дала совет, что есть вечером для хорошего сна и самочувствия

Диетолог Говорушко: на ночь лучше не есть жареные пельмени и сладости
Чувство голода мешает заснуть, но и плотный ужин может стать причиной бессонницы. Где же золотая середина?



Диетолог Виктория Говорушко в беседе с «Радио 1» объяснила, что главное правило в этом вопросе — слушать свой организм.

«С биологической точки зрения наш организм готовится ко сну с момента захода солнца, и все процессы, включая работу ЖКТ, замедляются. Поэтому перерабатывать тяжёлую пищу организму становится уже сложнее», — сказала она.

По ее словам, если вы испытываете реальный голод, то терпеть его нельзя.
«Если хочется есть, нужно есть, потому что накопленный голод может привести к набору веса. Ведь потом захочется съесть всё подряд», — предупредила Говорушко.

Она добавила, что вместо жирного стейка, жареных пельменей или сладостей, которые создадут большую нагрузку, лучше выбирать более простые и легкие продукты. Это поможет уснуть без чувства голода и проснуться с хорошим самочувствием и аппетитом на завтрак.


