Эксперты оценили последствия эскалации на Ближнем Востоке: как скачок цен на нефть может привести к новому энергетическому кризису?
Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к резким колебаниям цен на нефть на мировом рынке. Дополнительное давление на энергетические рынки оказывает риск перебоев поставок через ключевые транспортные маршруты.
Об этом рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала «Инфотек» Александр Фролов в беседе с «Радио 1».
Почему мировые цены на нефть резко вырослиРезкий рост цен на нефть связан с опасениями участников рынка относительно возможного сокращения глобальных поставок энергоресурсов. По словам эксперта, нефтяной рынок традиционно крайне чувствителен даже к потенциальным рискам выпадения части предложения.
Фролов напомнил, что подобные реакции уже наблюдались ранее, когда обсуждалось введение санкций против российской нефти.
«Если уж рынок в 2022 году так остро реагировал на потенциальное исчезновение порядка 2–3 миллионов баррелей в сутки, то здесь речь идет уже по 15. Ну, может ли рынок спокойно к этому относиться? Нет, не может», — отметил он.При этом он подчеркнул, что на данный момент говорить о полном дефиците нефти преждевременно. Пока рынок сталкивается скорее с перебоями и неопределенностью в поставках.
«Текущая ситуация — это именно прерывание стабильности поставок, не дефицит в полной мере», — пояснил Фролов.
Ормузский пролив и риски для мировых поставокКлючевым фактором нестабильности на энергетическом рынке является ситуация вокруг Ормузского пролива — одного из важнейших маршрутов мировой торговли энергоресурсами. По словам эксперта, через этот транспортный коридор ежедневно проходит огромный объем нефти и газа, поэтому любые угрозы его работе мгновенно отражаются на ценах.
Фролов отметил, что даже частичное выпадение поставок может оказаться беспрецедентным для мирового рынка.
«Даже если мы скажем, что с мирового рынка исчезло 10 миллионов баррелей в сутки, это чудовищная величина, такого в принципе не бывало», — подчеркнул он.Кроме того, в условиях конфликта существует риск повреждения инфраструктуры — портов, нефтепроводов и других объектов, обеспечивающих добычу и транспортировку сырья.
Возможный кризис на рынке газаЭксперт обратил внимание, что последствия кризиса могут оказаться еще серьезнее для рынка природного газа. Через ближневосточные маршруты проходит значительная часть мировых поставок сжиженного природного газа.
«Через пролив идет порядка 20% всего сжиженного природного газа, который производится на планете Земля», — отметил Фролов.По его словам, перебои в поставках газа способны запустить цепную реакцию на энергетических рынках. Дефицит газа приводит к росту цен на другие виды топлива и электроэнергию.
«Дефицит газа — это подорожание угля, это подорожание электрической энергии и повторение энергетического кризиса, который наблюдался в 2021–2023 годах», — сказал эксперт.При этом, в отличие от нефти, на рынке газа практически отсутствуют значительные резервные объемы, которые могли бы быстро компенсировать возможное сокращение поставок.
Как энергетический кризис влияет на промышленностьРост цен на энергоресурсы может оказать влияние на различные отрасли экономики. В частности, эксперт напомнил, что в прошлый энергетический кризис значительные трудности испытала автомобильная промышленность.
«Автопромышленность является одной из главных пострадавших в условиях энергетического кризиса прошлого», — отметил Фролов.По его словам, дальнейшее развитие кризиса может привести к проблемам в производстве электроники, пластмасс и других энергоемких отраслей.
Возможности для России на энергетическом рынкеПо словам эксперта, сложившаяся ситуация демонстрирует преимущества долгосрочных контрактов на поставку энергоресурсов, особенно если речь идет о трубопроводной инфраструктуре.
«Мы показываем, что долгосрочные контракты – это хорошо. Во-вторых, мы показываем, что долгосрочные контракты, которые скреплены трубой – это просто отлично», — подчеркнул Фролов.Трубопроводные поставки, по его словам, менее зависимы от морских маршрутов и геополитической нестабильности.
Как рост цен на нефть может повлиять на российский бюджетРост стоимости нефти на мировом рынке способен привести к увеличению доходов российского бюджета. Это связано с тем, что значительная часть налоговых поступлений зависит от стоимости энергоресурсов. По словам эксперта, при сохранении текущей ценовой конъюнктуры бюджетные доходы могут превысить ранее ожидаемые показатели.
«Доходы бюджета за март, ну и в целом за первый квартал, вырастут относительно прогнозных показателей», — отметил Фролов.При этом влияние мировых цен на внутренние российские тарифы будет ограниченным, поскольку значительная часть цен на энергоресурсы внутри страны регулируется.