Китаец заработал два млн рублей на кормлении чужих кошек во время праздников
Житель Шанхая заработал около 160 тысяч юаней (почти два миллиона рублей), присматривая за кошками во время китайского Нового года. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
34-летний Хуань Цун уже девять лет занимается выездным кормлением домашних животных. Во время праздников многие жители Китая уезжают в родные города, поэтому он и его команда навещают оставленных дома питомцев.
За примерно 20 дней они совершили около двух тысяч визитов по адресам, причём почти половину из них Хуань выполнил сам. Он уходил на работу около трёх часов ночи, возвращался к десяти–одиннадцати вечера и спал всего по три-четыре часа в сутки.
Обычно на один визит уходило 10–15 минут. За это время нужно убрать лоток, пополнить корм и воду, вынести мусор и проверить состояние кошки. За услугу хозяева платят от 60 до 100 юаней в день (до 1100 рублей), а в удалённых районах стоимость может быть вдвое выше.
