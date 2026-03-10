Достижения.рф

Мессенджер МАХ достиг 100 млн зарегистрированных пользователей

Фото: max.ru

Национальный мессенджер МАХ зарегистрировал 100 миллионов пользователей. Об этом компания сообщила в пресс-релизе



Ежедневно платформой пользуются 70 миллионов человек. Они отправляют более одного миллиарда сообщений и совершают 28 миллионов звонков в день.

С момента запуска пользователи отправили 62 миллиарда сообщений и провели более трёх миллиардов звонков. Количество видеокружков достигло 470 миллионов. Число групповых чатов превысило 25,5 миллиона. На платформе растёт и количество публичных пространств. Авторы, блогеры и компании создали 2,2 миллиона каналов. Среди них есть как открытые, так и приватные.

Ранее мессенджер MAX в честь 8 Марта превратил сообщения в открытки на «Доме-корабле».

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0