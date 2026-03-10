Среди жительниц Новосибирска резко повысился спрос на «мужские» вакансии

10 марта 2026, 12:50

Фото: iStock/Igor Barilo

У жительниц Новосибирской области резко повысился интерес к профессиям, которые традиционно считались «мужскими». Так, прошедшей зимой соискательницы стали активнее откликаться на вакансии в сфере технического обслуживания и транспорта. Такие данные приводит платформа «Авито Работа».





Отмечается, что чаще всего женщины обращали внимание на вакансию шиномонтажника. Число откликов выросло в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом. Средняя зарплата в этой сфере составляет порядка 75 тысяч рублей в месяц.





«Также в лидерах по росту женского интереса оказалась профессия водителя грузового транспорта: число откликов выросло на 94%. В обязанности входит перевозка грузов внутри городов и между регионами, контроль техсостояния авто и соблюдение сроков доставки», — пишет Om1 Новосибирск.