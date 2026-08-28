«Экстраверты, интроверты, амбиверты»: Психолог рассказал, как тип личности влияет на нашу жизнь

28 августа 2026, 11:57

Психолог Шамсутдинов: экстраверты, интроверты — типы личности, влияющие на мир

Фото: iStock/Erstudiostok

Экстраверты, интроверты и амбиверты — это не просто ярлыки, это целые миры, в которых мы живем и взаимодействуем с окружающей действительностью. Каждый из нас может узнать себя в этих типах, но важно понимать, что это не черно-белая картина.





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» заявил, что мы все можем колебаться между типами в зависимости от контекста и настроения. Понимание своей природы и природы окружающих помогает создать более гармоничные отношения как в личной жизни, так и в профессиональной сфере.





Экстраверты — это те, кто черпает энергию из общения с другими. Они обожают шумные компании, вечеринки и активные обсуждения. Для них важен внешний мир, и зачастую они могут показаться поверхностными или неуглублёнными в своих мыслях. Но это не так: их сила в умении завязывать контакты и создавать атмосферу. Они способны вдохновлять окружающих, но иногда им не хватает глубины, чтобы понять свои внутренние переживания.





— это те, кто черпает энергию из общения с другими. Они обожают шумные компании, вечеринки и активные обсуждения. Для них важен внешний мир, и зачастую они могут показаться поверхностными или неуглублёнными в своих мыслях. Но это не так: их сила в умении завязывать контакты и создавать атмосферу. Они способны вдохновлять окружающих, но иногда им не хватает глубины, чтобы понять свои внутренние переживания. Интроверты предпочитают уединение и размышления. Они могут быть отличными слушателями и глубоко чувствовать эмоции других, но порой им сложно открыться. Их мир — это мир идей и рефлексии. Интровертам нужна пауза после общения, чтобы восстановить силы. Их часто воспринимают как замкнутых или скучных, но это лишь стереотип. На самом деле они могут быть невероятно глубокими и творческими личностями.

Амбиверты — это те, кто находится где-то посередине. Они могут наслаждаться как обществом, так и одиночеством. Их гибкость позволяет им адаптироваться к ситуации: в одних обстоятельствах они будут вести себя как экстраверты, а в других — как интроверты. Это делает амбивертов универсальными, но иногда они сами не понимают, кто они на самом деле.

«Различия между этими типами не только в предпочтениях, но и в том, как они воспринимают мир. Экстраверты действуют быстро, принимая решения на основе внешних факторов; интроверты же склонны анализировать и обдумывать каждое слово. Амбиверты могут сочетать оба подхода, что делает их особенно интересными собеседниками», — дополнил Шамсутдинов.