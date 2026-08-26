Психолог предупредила о последствиях запрета использования телефонов в школе

26 августа 2026, 23:04

Психолог Макарова: школьники быстро привыкнут к запрету телефонов на уроках

Фото: iStock/dolgachov

Школьники адаптируются к запрету использования телефонов на уроках в школе за две недели. Так считает детский нейропсихолог, клинический психолог, педагог Кира Макарова.





В разговоре с Life.ru она отметила, что многие младшеклассники редко используют телефоны в школах, поэтому им будет легче адаптироваться. Очевидный плюс в том, что они не будут отвлекаться на занятиях.



А вот учащимся средней школы придется труднее. Запрет на использование смартфонов может в первое время вызвать рассеянность, тревожность и даже агрессию и панику.





«Это быстро компенсируется. Другого способа настроить детей на учебу и на то, чтобы они могли встроиться в учебный процесс, к сожалению, нет. Дети должны понимать, что как в обществе есть законы, так и в школе есть правила, которым придется подчиниться. Это нормально и правильно», — подчеркнула Макарова.