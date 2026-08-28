Психолог рассказала, чем заменить приложения для знакомств

28 августа 2026, 08:42

Психолог Захарова назвала каддл-вечеринки альтернативой дейтинг-приложениям

Фото: iStock/oatawa

Каддл-вечеринки помогают снять стресс, восполнить недостаток тактильной ласки и найти партнера. Об этом заявила клинический психолог, психотерапевт, преподаватель этики и когнитивно-поведенческой терапии, а также исследователь профессиональной этики психологов Юлия Захарова.