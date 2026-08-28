Психолог рассказала, чем заменить приложения для знакомств
Каддл-вечеринки помогают снять стресс, восполнить недостаток тактильной ласки и найти партнера. Об этом заявила клинический психолог, психотерапевт, преподаватель этики и когнитивно-поведенческой терапии, а также исследователь профессиональной этики психологов Юлия Захарова.
По ее словам, которые приводит «Газета.Ru», про такой формат ей пять лет назад рассказали клиенты. Сначала специалист относилась к такой практике с некой настороженностью. Однако, как оказалось, это отличная замена как ушедшим в прошлое знакомствам на улице, так и общению в дейтинговых приложениях, которое подходит не всем.
Эксперт пояснила, что на этих встречах под присмотром психологов люди учатся не столько обниматься, сколько слушать себя и слышать других, а также вежливо отказываться от неподходящего контакта. По ее словам, каддл-пати помогают сначала найти себя и свои потребности, а уже потом выстраивать отношения и дружбу.
Захарова считает, что такие вечеринки подходят тем, кто испытывает дефицит тактильного контакта в повседневной жизни, одинок, недополучил тепла в детстве или хочет научиться доверять своему телу и окружающим. При этом она предупредила о необходимости помнить о физической и эмоциональной безопасности, а также рекомендовала относиться к подобным мероприятиям как к возможному способу восстановления внутреннего равновесия.
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