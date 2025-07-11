11 июля 2025, 17:42

Фото: iStock/Paha_L

Когда температура воздуха на улице выше 30 градусов, хочется окунуться в водоём. А если это семейный выезд? Тогда лучше обратить внимание на аквапарки. «Радио 1» представляет список аквакомплексов, расположенных в Москве и Подмосковье.





Содержание «Мореон» (Ясенево) «Лужники» (Хамовники) «Ква-Ква парк» (Мытищи) «Карибия» (Перово) «Фэнтази» (Марьино)



«Мореон» (Ясенево)

Фото: «ВКонтакте», @moreonru

«Лужники» (Хамовники)

Фото: «ВКонтакте», @aqualuzhniki

«Ква-Ква парк» (Мытищи)

Фото: «ВКонтакте», @akvaparkkvakva



«Карибия» (Перово)

Фото: «ВКонтакте», @karibiya



«Фэнтази» (Марьино)