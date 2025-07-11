Экстримальные горки, морская вода и детские бассейны: лучшие аквапарки Москвы и Подмосковья, где можно пережить жару
Когда температура воздуха на улице выше 30 градусов, хочется окунуться в водоём. А если это семейный выезд? Тогда лучше обратить внимание на аквапарки. «Радио 1» представляет список аквакомплексов, расположенных в Москве и Подмосковье.
«Мореон» (Ясенево)Этот комплекс считается самым большим в Москве: здесь 11 горок, 9 бассейнов, пляжи и 4 детских городка. Впрочем, в аквапарке «Мореон» работает фитнес-центр, SPA и термы, где есть русская баня, финская сауна, хаммам, лакониум (греческая баня) и тепидариум (тёплое помещение в классических римских термах). Украшением термального комплекса стал двухуровневый бассейн-лабиринт с гротами, течением и подсветкой: его создавали, вдохновляясь мраморными пещерами в Чили.
Аквапарк находится по адресу: улица Голубинская, 16. Стоимость посещения — от 2590 рублей.
«Лужники» (Хамовники)
Этот аквапарк открылся совсем недавно, он находится на территории спорткомплекса «Лужники».
В аквапарке есть 9 горок и 9 развлекательных бассейнов. Один из бассейнов выходит на улицу, посетители смогут насладиться красивыми видами столицы. Конечно, вода в этом бассейне подогревается, и плавать в нём можно даже в холодную погоду. Также на территории комплекса открыты SPA, термальный комплекс, а летом работает аквазона под открытым небом.
Адрес аквакомплекса — ул. Лужники, д. 24, стр. 4, цена за посещение — от 2490 рублей.
«Ква-Ква парк» (Мытищи)
Комплекс находится в Мытищах — всего в 1,5 км от МКАД по Ярославскому шоссе, в здании торгового центра. Внутри комплекса есть 7 водных горок (высота старта на самых экстремальных — 12 метров), детские бассейны, джакузи, волновой бассейн и лагуна с искусственным течением.
В тарифы аквапарка входит посещение банного SPA-комплекса: финской сауны, русской бани и хаммама.
Адрес аквапарка — г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1, стоимость посещения — от 2390 рублей.
«Карибия» (Перово)
«Карибия» является одним из самых атмосферных аквапарков в Москве. Особенность комплекса — огромный панорамный купол в классическом стиле и открытый пляж с бассейном с морской водой.
Кроме того, в аквапарке проходят ночные вечеринки (для гостей от 16 лет): лазерное шоу, дискотека и танцы прямо в бассейне.
Адрес: Зеленый проспект, д. 10Б, цена — от 2340 рублей.
«Фэнтази» (Марьино)
«Фэнтази» — маленький аквапарк с 4 горками (самая высокая — 11 метров) и 4 бассейнами (волновой, «Лягушатник», «Медленная река» и бассейн с аэромассажем). Не так давно комплекс ремонтировали, открылся банный комплекс (его посещение входит в стоимость билета). Из других достоинств аквапарка — джакузи и ресторан, стилизованный под палубу корабля.
Аквапарк находится по адресу: ул. Люблинская, 100, к. 2. Стоимость посещения — от 2500 рублей.