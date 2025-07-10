Стало известно, сколько еще продлится аномальная жара в Москве
Синоптик Леус: на следующей неделе похолодания в Москве ждать не стоит
В ближайшее время в Москве и Подмосковье похолодания не ожидается. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По словам синоптика, жара в столичном регионе продержится до конца текущей недели.
«До субботы, 12 июля, температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 33–35 градусов, при этом не исключено обновление суточного рекорда тепла. Затем в воскресенье, 13 июля, термометры покажут плюс 30–32 градуса», — рассказал Леус «Вечерней Москве».
При этом он добавил, что в воскресенье ожидаются ливни с грозами и градом.
На следующей неделе существенного похолодания ждать не стоит. Температура воздуха в Москве и Подмосковье будет колебаться в пределах плюс 26–31 градуса.
В свою очередь врач-терапевт Людмила Лапа рассказала в беседе с RT, что при температуре выше 30 градусов стоит выбирать одежду из натуральных тканей и не забывать про головные уборы.
«Одежду в такую жаркую погоду лучше выбирать хлопчатобумажную. Лёгкую и просторную. Если человек запотел, намок — следует обязательно переодеться. Стараться всё время быть в сухой одежде», — рассказала она.
По словам врача, в сухой одежде происходит очищение пор, а во влажной они загрязняются.