Гостей Креативного Сабантуя в Подмосковье ждёт мега-квест с 500 призами
Семейный этнический фестиваль Креативный Сабантуй пройдёт в субботу, 12 июля, сразу на двух подмосковных локациях: в парках «Раздолье» и Малевича в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
На праздники предусмотрены различные активности для гостей всех возрастов.
«Посетителей ждёт мега-квест, среди участников которого разыграют больше 500 призов. На Чайной поляне всех желающих угостят чак-чаком: для этого заготовлена тонна сладкого лакомства», — говорится в сообщении.В программе также поединки в стиле национальной борьбы корэш, спортивные состязания, ярмарка сувениров, погружение в технологии будущего, иммерсивные постановки и концерт.
Продюсер фестиваля Азат Галямшин отметил, что гости праздника увидят, как гармонично традиции могут сочетаться с инновациями.
Вход на праздник свободный.