Гостей Креативного Сабантуя в Подмосковье ждёт мега-квест с 500 призами

08 июля 2025, 16:12

оригинал Фото: istockphoto.com/Olga Seifutdinova

Семейный этнический фестиваль Креативный Сабантуй пройдёт в субботу, 12 июля, сразу на двух подмосковных локациях: в парках «Раздолье» и Малевича в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.





На праздники предусмотрены различные активности для гостей всех возрастов.





«Посетителей ждёт мега-квест, среди участников которого разыграют больше 500 призов. На Чайной поляне всех желающих угостят чак-чаком: для этого заготовлена тонна сладкого лакомства», — говорится в сообщении.

