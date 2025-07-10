В московском метро бесплатно раздают воду из-за жары
В связи с аномальной жарой в Москве, в метро организована бесплатная раздача воды, сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Пассажиры могут получить воду на станциях: «Измайловская», «Филевский парк», «Багратионовская», «Фили», «Кутузовская», «Студенческая», «Кунцевская», «Пионерская» и «Выхино».
Инициатива направлена на поддержание комфорта и здоровья пассажиров.
Напомним, в Москве и области в первые дни следующей недели температура превысит 30 градусов, а самыми жаркими станут четверг и пятница. Раменский врач Догорян также дала рекомендации для жарких дней.
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