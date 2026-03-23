«Элегантное платье и полупрозрачная накидка»: Стилист рассказала, как сделать оверсайз легким и весенним

23 марта 2026, 11:22

Стилист Скороходова: оверсайз можно сочетать с элегантным приталенным платьем

Весна пришла — а значит, пора менять свой гардероб. Специалисты утверждают, что в теплое время года нужно разбавлять свой привычный стиль ярким и экстравагантным.





Стилист-дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что сейчас в моде аккуратные женские образы, однако оверсайз тоже никуда не ушел.





«Он модернизировался. Если ранее оверсайз был про что-то многослойное и объёмное — свитера, водолазки, поверх ещё и бомбер, — то сейчас мы работаем с оверсайзом через конструкцию и продуманную архитектуру образа. Все вещи имеют строгую силуэтную линию, мы не будем выглядеть как шарик, а наоборот — лёгкими, тонкими, звонкими», — сказала она.

«У нас может быть элегантное платье приталенного силуэта, поверх мы накидываем полупрозрачную накидку из струящейся ткани и ещё наверх завязываем красивым узелком свитер. За счёт этого мы опять работаем с приёмом многослойности. Образ смотрится застилизованным, мы создали собственную историю. Но при этом это не объёмное, не то, что добавляет нам веса, наоборот, мы смотримся очень лёгкими и весенними», — объяснила Скороходова.