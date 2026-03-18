«Оголенный красный и розовый триумф»: Стилист прокомментировала образы голливудских звезд на «Оскаре» 2026

18 марта 2026, 13:37

Стилист Палюткина: «Оскар» 2026 собрал тренды и антитренды сезона

Леонардо Ди Каприо (Фото: кадр из трансляции премии «Оскар» 2026)

В Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения премии «Оскар» 2026. Это событие, являющееся одним из главных в киноиндустрии Голливуда, не перестает приковывать к себе внимание всего мира. Главные зарубежные звезды на красной дорожке продемонстрировали свои роскошные наряды.





Стилист, автор телеграм-канала «КрисПис» Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» заявила, что «Оскар» всегда был, есть и будет отправной точкой для поиска референсов трендовых образов.



Разбирая образы звезд Голливуда, эксперт обратила внимание на некоторые детали:





Роуз Бирн: появилась на дорожке в роскошестве от Dior, однако подобные платья-произведения искусства не стоит дополнять «цацками» — даже маленький аксессуар в виде колокольчика на шее кажется лишним.

Ренате Реинсве: в этом «оголенно-красном» образе не хватает украшений на шее. Ренате Реинсве (Фото: кадр из трансляции премии «Оскар» 2026)

Маккенна Грейс: здесь наблюдается отсылка к «розовому триумфу» Гвинет Пэлтроу на «Оскаре» в 1999 году.

Льюис Пуллман: напоминает Ричарда Гира из фильма «Красотка», что добавляет изысканности и создает фильмографический эмоциональный фон.

Энн Хэтэуэй (Фото: кадр из трансляции премии «Оскар» 2026)



«Обладатель идеальной внешности, на мой взгляд, Пол Келли», — поделилась стилист.