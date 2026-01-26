Стилист Панкова объяснила тренд на «самонадутие» популярностью болоньевых вещей

26 января 2026, 21:37

Фото: iStock/Elena Kurkutova

Тренд на «самонадутие» стал вирусным из-за того, что болоньевые вещи на сегодняшний день находятся на пике популярности. Такую точку зрения высказала стилист Наталья Панкова.





Ранее в СМИ появилась информация о тренде на болоньевые вещи. Началось все с того, что девушка хотела продать куртку, а потенциальный покупатель поинтересовался, способна ли вещь «надуться» в воде.





«Феномен "самонадутия", который стал вирусным, представляет собой довольно узкий фетиш. Однако он показателен в более широком контексте того, как тактильные ощущения от одежды влияют на восприятие и поведение», — отметила Панкова в разговоре с Москвой 24.