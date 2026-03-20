«Вишнево-красный и синий с фиолетовой подложкой»: Стилист назвала тренды весны 2026

20 марта 2026, 19:08

Стилист Скороходова: в трендах весны 2026 вишнево-красный цвет

Фото: iStock/Deagreez

Весна вступает в свои права, а вместе с ней — желание обновить гардероб, добавить красок и, наконец, отказаться от надоевшей чёрно-белой классики. Почему этой весной мода становится инструментом настроения, какие оттенки заменят базовый чёрный и как не превратиться в «светофор», экспериментируя с яркими цветами?





Стилист-дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» объяснила, что весенний сезон строится на удивительном балансе: с одной стороны — стремление к минималистичной элегантности, с другой — запрос на яркие эмоции, которые проще всего выразить через цвет. И если прошлые сезоны диктовали сложные многослойные конструкции, то сейчас на первый план выходит женственность.





«Сейчас мы возвращаемся к женственности. Но не к классической, а к женственности на новом уровне — через конструкции, силуэты и работу с цветами. Чёрный, белый и синий постепенно уступают место более сложным и природным оттенкам, к которым мы относим хаки, оливковый оттенок, травянистый, все производные серого, шоколадного. Это отличные цвета, которые мы можем интегрировать в базовый гардероб на каждый день. Благодаря этим оттенкам мы можем отказаться от немного приевшейся палитры чёрного, белого, синего, которая отсылает к осени и зиме», — отметила она.

«Из вышеперечисленных цветов можно собирать образы с акцентами: сумка, туфли, а не полностью монохромный образ. Яркие оттенки — вишнёво-красный и все его производные. Это очень красивый цвет, который смотрится женственно и даже кокетливо. Среди необычных ярких оттенков могу отметить электрический синий с благородной фиолетовой подложкой. Это красивый оттенок, который будет смотреться в каких-то аксессуарных моментах. И, конечно же, жёлтый, лаймовый», — посоветовала Скороходова.