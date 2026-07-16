«Эмоциональная трясина»: Психолог объяснил опасность общения с токсичными людьми

16 июля 2026, 13:26

Психолог Шамсутдинов: токсичные люди будут вас винить за успех

Фото: istockphoto/fizkes

Люди, которые постоянно играют роль жертвы, могут быть крайне токсичными. Они не просто жалуются на жизнь — они создают вокруг себя атмосферу безысходности и зависимости.





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» заявил, что таких людей стоит избегать, потому что их поведение не просто истощает, но и затягивает в эмоциональную трясину, из которой сложно выбраться.





«Общаясь с жертвой, вы сталкиваетесь с постоянным манипулятивным поведением. Они умеют вызывать жалость, заставляя вас чувствовать себя виноватыми за свои успехи и радости. Каждое ваше слово может быть использовано против вас, чтобы подтвердить их собственные неудачи. Это не просто разговоры о проблемах — это попытка подмять под себя вашу реальность, сделать вас соучастником их страданий», — сказал он.

«Вы не обязаны принимать на себя их груз. Это не значит, что вы должны быть грубыми или жестокими ради жестокости. Но если вы будете слишком мягкими, вы рискуете оказаться в их ловушке», — объяснил Шамсутдинов.