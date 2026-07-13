Психолог назвала неочевидные признаки депрессии
Клиническая депрессия может долго оставаться незамеченной, поскольку ее признаки зачастую неочевидны. Об этом сообщила психолог Анна Сухова в разговоре с aif.ru.
Специалист перечислила несколько скрытых признаков депрессии. Среди них — эмоциональная отстранённость, постоянное стремление к совершенству, раздражение из-за достижений других людей и полное погружение в работу.
По словам психолога, депрессия не всегда проявляется в виде слёз и неспособности встать с постели. Люди могут годами жить с клинической депрессией и даже не подозревать об этом.
Также на проблему могут указывать физические симптомы без видимых причин: головные боли, спазмы, ощущение комка в горле или проблемы с пищеварением. Ещё одним тревожным сигналом является отсутствие радости даже после значимых покупок, достижения целей или отдыха, а также чувство внутренней пустоты, несмотря на постоянную занятость.
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