Психолог назвала неочевидные признаки депрессии

13 июля 2026, 18:24

Психолог Сухова: Люди годами могут жить с депрессией и не подозревать о ней

Фото: iStock/Dima Berlin

Клиническая депрессия может долго оставаться незамеченной, поскольку ее признаки зачастую неочевидны. Об этом сообщила психолог Анна Сухова в разговоре с aif.ru.