Достижения.рф

Психолог назвала неочевидные признаки депрессии

Психолог Сухова: Люди годами могут жить с депрессией и не подозревать о ней
Фото: iStock/Dima Berlin

Клиническая депрессия может долго оставаться незамеченной, поскольку ее признаки зачастую неочевидны. Об этом сообщила психолог Анна Сухова в разговоре с aif.ru.



Специалист перечислила несколько скрытых признаков депрессии. Среди них — эмоциональная отстранённость, постоянное стремление к совершенству, раздражение из-за достижений других людей и полное погружение в работу.

По словам психолога, депрессия не всегда проявляется в виде слёз и неспособности встать с постели. Люди могут годами жить с клинической депрессией и даже не подозревать об этом.

Также на проблему могут указывать физические симптомы без видимых причин: головные боли, спазмы, ощущение комка в горле или проблемы с пищеварением. Ещё одним тревожным сигналом является отсутствие радости даже после значимых покупок, достижения целей или отдыха, а также чувство внутренней пустоты, несмотря на постоянную занятость.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0