«Запретное и постыдное»: Сексолог объяснила, как родители могут повлиять на будущую сексуальную активность ребенка

12 августа 2026, 13:59

Сексолог Арутюнян: сексуальные отношения родителей формируют границы ребенка

Фото: Istock/Siri Stafford

Что делать, если дверь спальни случайно оказалась открыта, а ребенок задает неудобные вопросы? Паника, крик и чувство стыда у взрослых могут нанести детской психике больший урон, чем сам факт увиденного. Психологи утверждают: ключ к сохранению здоровых отношений с ребенком лежит не в изоляции его от темы секса, а в спокойном диалоге.





Сексолог, психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Евгения Арутюнян в беседе с «Радио 1» заявила, что родительские сексуальные отношения могут влиять на формирование близости и личных границ у ребенка.





«Если ребенок случайно увидел родителей во время секса, то это не окажет какого-либо влияния на будущие сексуальные предпочтения или сексуальную ориентацию* ребенка. На сегодняшний день для этого нет убедительных научных данных. Куда важнее то, как поведут себя родители после этой ситуации. Если взрослые начинают паниковать, кричать или стыдить ребенка, то это может оставить неприятный эмоциональный след», — сказала она.

«У ребенка не должно остаться ощущения, что случилось что-то запретное или постыдное. Другое дело, если ребенок регулярно сталкивается с сексуальным контентом, становится свидетелем интимной жизни взрослых или получает доступ к порнографии в раннем возрасте — такие ситуации действительно могут влиять на формирование представлений о близости, отношениях и личных границах», — отметила сексолог.

«Это про умение сказать "нет", распознать опасную ситуацию и не бояться обратиться за помощью. И, пожалуй, именно этому сегодня важно учить детей в первую очередь», — резюмировала собеседница.