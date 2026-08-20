«Это не про шопинг»: Психолог объяснила, почему женщины покупают много вещей
Многие думают, что женщины покупают много, потому что любят шопинг. Но, по словам специалистов, за бесконечными посылками с маркетплейсов, старыми туфлями «на выход» и коробками с нераспечатанными красками для хобби стоят совсем другие психологические механизмы.
Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» назвала шесть главных причин, почему женщины превращают свои дома в склады ненужных вещей.
- Страх бедности из детства: самая частая и глубокая причина — опыт дефицита в ранние годы.
«Ноги растут из бедного детства, когда нужно было запастись всем, чтобы если что-то потеряется — осталось, если что-то разберут — сбереглось. Это страх: "У меня есть с запасом, у меня побольше". И страх бедности, идущий из детства, становится предвестником накопительства», — объяснила психолог.
Как это выглядит: женщина покупает три одинаковых крема «про запас», хранит вещи «на вырост» для детей, скупает продукты на месяц вперёд — даже если финансовое положение сейчас стабильное.
- Иллюзия контроля (тревога): вещи становятся способом «удержать мир под контролем».
«Для тревожников это будет как контроль: "Я контролирую всё, что у меня есть". Хотя по факту, конечно же, не так. Это иллюзия, что через обладание вещами я управляю своей жизнью», — отметила специалист.
Как это выглядит: женщина не может выбросить старый сломанный прибор, потому что «вдруг пригодится». Она хранит горы бумаг и чеков — на случай, если «что-то понадобится доказать». Чем больше вещей, тем спокойнее кажется, что жизнь под контролем.
- Стыд за импульсивные траты: женщина покупает вещь спонтанно, а потом не может её выбросить, потому что выбросить — означает признать ошибку.
«У шопоголиков может быть стыд за потраченные деньги. Если я выброшу эту вещь, мне придётся признать, что я покупаю всякую ерунду», — пояснила Кардиакос.
Как это выглядит: нераспечатанные бирки на одежде, которая «не пошла». Коробки с гаджетами, которыми никто не пользуется. Женщина держит их годами, чтобы не встречаться с чувством вины за бессмысленную трату.
- Замещение близких (пустота дома): вещи становятся суррогатом человеческого тепла.
«Это психологическая защита, невыдерживание пустого дома. Иногда причиной становится травматичное расставание. Нарушается сепарация, и тогда я как бы не выношу пустой дом, потому что хочу иметь кого-то рядом, что-то близкое, отвлекающее от тишины», — сообщила собеседница.Как это выглядит: после развода или потери близкого человека квартира начинает зарастать вещами. Женщина покупает декор, пледы, подушки, фигурки — всё, чтобы создать «тепло» и заглушить одиночество.
- Иллюзия будущего (особенность молодых женщин): если бабушки хранят вещи, чтобы не потерять связь с прошлым, то молодые женщины — чтобы не потерять связь с иллюзорным будущим.
«Джинсы на будущее — "когда похудею". Одежда с бирками на особый случай. Краски для хобби, заказанные на маркетплейсе — это не просто вещи, а ниточка, связь с иллюзией классной, интересной жизни. И поэтому жалко выбросить», — объяснила эксперт.
Как это выглядит: вещи, которые «ждут повода», коллекция неначатых курсов, спортивная форма для зала, в который женщина не ходит, но «обязательно начнёт с понедельника».
- «Подарочки самой себе» (эмоциональные триггеры): многие женщины воспринимают покупки как способ создать себе настроение на каждый день.
«Женщины переносят на вещи ассоциации, будто это кто-то им подарил. Это как сделать подарочки самой себе, сохранить, а потом открыть и сказать: "А вот я ещё что-то нашла, как классно". Это много эмоциональных триггеров-маячков в течение дня, поэтому расставаться с ними сложно», — заявила Кардиакос.
Как это выглядит: покупка милой безделушки, свечи или блокнота, которые дарят «вайб». Женщина коллекционирует такие вещи, потому что каждая из них — как маленький праздник. Выбросить их — значит лишить себя этих крошечных радостей.