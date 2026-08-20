«Это не про шопинг»: Психолог объяснила, почему женщины покупают много вещей

20 августа 2026, 11:37

Фото: iStock/gorodenkoff

Многие думают, что женщины покупают много, потому что любят шопинг. Но, по словам специалистов, за бесконечными посылками с маркетплейсов, старыми туфлями «на выход» и коробками с нераспечатанными красками для хобби стоят совсем другие психологические механизмы.





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» назвала шесть главных причин, почему женщины превращают свои дома в склады ненужных вещей.





Страх бедности из детства: самая частая и глубокая причина — опыт дефицита в ранние годы.

«Ноги растут из бедного детства, когда нужно было запастись всем, чтобы если что-то потеряется — осталось, если что-то разберут — сбереглось. Это страх: "У меня есть с запасом, у меня побольше". И страх бедности, идущий из детства, становится предвестником накопительства», — объяснила психолог.

Иллюзия контроля (тревога): вещи становятся способом «удержать мир под контролем».

«Для тревожников это будет как контроль: "Я контролирую всё, что у меня есть". Хотя по факту, конечно же, не так. Это иллюзия, что через обладание вещами я управляю своей жизнью», — отметила специалист.

Стыд за импульсивные траты: женщина покупает вещь спонтанно, а потом не может её выбросить, потому что выбросить — означает признать ошибку.

«У шопоголиков может быть стыд за потраченные деньги. Если я выброшу эту вещь, мне придётся признать, что я покупаю всякую ерунду», — пояснила Кардиакос.

Замещение близких (пустота дома): вещи становятся суррогатом человеческого тепла.

«Это психологическая защита, невыдерживание пустого дома. Иногда причиной становится травматичное расставание. Нарушается сепарация, и тогда я как бы не выношу пустой дом, потому что хочу иметь кого-то рядом, что-то близкое, отвлекающее от тишины», — сообщила собеседница.

Иллюзия будущего (особенность молодых женщин): если бабушки хранят вещи, чтобы не потерять связь с прошлым, то молодые женщины — чтобы не потерять связь с иллюзорным будущим.

«Джинсы на будущее — "когда похудею". Одежда с бирками на особый случай. Краски для хобби, заказанные на маркетплейсе — это не просто вещи, а ниточка, связь с иллюзией классной, интересной жизни. И поэтому жалко выбросить», — объяснила эксперт.

«Подарочки самой себе» (эмоциональные триггеры): многие женщины воспринимают покупки как способ создать себе настроение на каждый день.

«Женщины переносят на вещи ассоциации, будто это кто-то им подарил. Это как сделать подарочки самой себе, сохранить, а потом открыть и сказать: "А вот я ещё что-то нашла, как классно". Это много эмоциональных триггеров-маячков в течение дня, поэтому расставаться с ними сложно», — заявила Кардиакос.