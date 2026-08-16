Юрист ответил, обязаны ли родители сдавать деньги на классные нужды

16 августа 2026, 12:12

Юрист Маршани: родители добровольно сдают деньги на классные нужды

Фото: istockphoto/Smederevac

Любые поборы на шторы, цветы, ремонт или нужды класса являются сугубо добровольными — принуждение родителей к их оплате незаконно. Об этом в беседе с РИА Новости заявил юрист Тимур Маршани.