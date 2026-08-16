Юрист ответил, обязаны ли родители сдавать деньги на классные нужды
Любые поборы на шторы, цветы, ремонт или нужды класса являются сугубо добровольными — принуждение родителей к их оплате незаконно. Об этом в беседе с РИА Новости заявил юрист Тимур Маршани.
Эксперт пояснил, что, несмотря на нередкое в родительских чатах требование сдать деньги к строгому сроку, подобная практика не порождает юридической обязанности платить. Перечень обязанностей родителей закреплён в 44-й статье закона «Об образовании», и финансовое обеспечение школы в него не входит. Кроме того, отметил Маршани, даже решение родительского комитета не может сделать добровольный сбор обязательным: если большинство проголосовало за покупку мебели, техники или проведение ремонта, несогласные семьи вправе отказаться от участия.
Юрист подчеркнул, что материально-техническое оснащение образовательного процесса — зона ответственности самой школы. Поэтому все хозяйственные расходы, включая уборку, замену штор и оборудование кабинетов, не могут перекладываться на родителей в виде принудительных взносов. Допустима лишь добровольная помощь.
Аналогичный принцип действует и в отношении подарков учителям: сбор денег на букет возможен только по инициативе родителей, принуждать к участию в покупке запрещено. Маршани обратил внимание, что отказ сдавать деньги не должен влиять на отношение к ребёнку, его оценки, допуск к занятиям или включение в образовательную программу.
Если же сбор сопровождается давлением со стороны школы, требованиями погасить «долг» или угрозами, родители имеют право обратиться к директору, учредителю учебного заведения, в управление образования или прокуратуру. Резюмируя, юрист подчеркнул: решение о перечислении средств на шторы, цветы или так называемый фонд класса остаётся исключительно за родителями и может быть принято только по их доброй воле.
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