Эндокринолог объяснил, почему запрет рекламы фастфуда не спасёт взрослых, но убережёт детей

02 июля 2026, 18:13

Эндокринолог Барсуков: проблема современности — отсутствие культуры питания

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В России обсуждают инициативу Минздрава убрать рекламу фастфуда и продуктов с высоким содержанием сахара из телеэфира и интернета в дневное время. Предполагается, что ролики перестанут показывать с 7 утра до 22 часов вечера, а сами бургеры и газировку запретят называть «безопасными». Однако в законопроекте до сих пор не прописано, по каким критериям продукт считают вредным.





Эндокринолог Илья Барсуков в беседе с «Радио 1» заявил, что главная проблема лежит гораздо глубже, чем просто наличие рекламы по телевизору.





«Я бы не стал использовать термин "вредная еда", потому что не бывает такого. Всё зависит от соотношения полезных веществ, калорийности и регулярности употребления. Если мы будем есть картошку фри раз в неделю — это абсолютно нормально. Если три раза в день — это несомненно вредно», — сказал он.

«Фастфуд — это одновременно жирная, сладкая и солёная еда. Это самый вкусный для нас продукт субъективно, потому что именно этого в природе очень мало. Мы попали в ловушку голода: голод стимулировал запасать эти вещества, а мы ими себя окружили. Запрет рекламы направлен в первую очередь на детей. Точно так же, как действует запрет на рекламу сигарет и алкоголя. Человек, который курил 30 лет, будет курить дальше, ему неважно, показывают рекламу или нет. Но когда ребёнок видит по телевизору красивую жизнь, улыбающихся людей и весёлых питомцев, он это впитывает. Поэтому я считаю, что это разумная идея», — отметил Барсуков.

«Ни в коем случае нельзя использовать еду как поощрение. "Будешь хорошо себя вести — дадим конфетку", "будешь хорошо учиться — сходим в Макдоналдс". Этого быть не должно. Если в семье все сидят вечером с чипсами и пивом, как они могут запретить ребёнку сидеть с колой и гаджетом? В первую очередь нужен собственный пример», — подчеркнул эндокринолог.