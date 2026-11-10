Эндокринолог перечислила привычки, которые защитят от диабета

10 ноября 2026, 13:00

Врач Мисникова: от диабета спасут здоровый сон, движение и разнообразное питание

Фото: istockphoto/Maya23K

Число людей с диабетом в мире растет с каждым днем. Основной удар приходится на диабет 2-го типа, риск которого тесно связан с образом жизни: избыточным весом, низкой физической активностью и нездоровым питанием .





Главный внештатный эндокринолог Минздрава Московской области Инна Мисникова в беседе с «Радио 1» перечислила вредные и полезные привычки и рассказала о феномене ремиссии.





«К сожалению, сейчас наша жизнь такая, что очень многие большую часть дня проводят на стуле. Это повышает риски диабета и ещё целого ряда хронических заболеваний. В списке факторов риска — и питание. Употребление в пищу большого количества добавленного сахара, сладких напитков, переработанной пищи — колбаса, сосиски, полуфабрикаты в большом количестве — предрасполагает к развитию сахарного диабета второго типа», — предупредила она.

«Хорошая новость в том, что болезнь можно предотвратить и даже обратить вспять. Есть такой феномен, как ремиссия сахарного диабета второго типа, то есть когда благодаря определённым вмешательствам можно практически избавиться от сахарного диабета на несколько лет. Питание и физическая активность способны творить чудеса. Эффект даёт и значительное снижение массы тела, в том числе после бариатрических операций», — отметила

врач.

«В питании должно содержаться много клетчатки, которая, в том числе, есть в цельном зерне, крупах, молочных продуктах. В последние годы мы всё больше понимаем, что очень большое значение имеет состав микробиоты кишечника», — отметила Мисникова.