«Не подает симптомов»: Эндокринолог рассказала, как выявить диабет

09 ноября 2026, 17:02

Врач Мисникова: выявить диабет можно через скрининг

Фото: istockphoto/demaerre

Более 6 миллионов россиян живут с диагнозом «диабет», при этом многие даже не подозревают о своей болезни. Как исправить ситуацию?





Главный внештатный эндокринолог Минздрава Московской области Инна Мисникова в беседе с «Радио 1» напомнила, что сахарный диабет — это достаточно серьёзное заболевание, которое приводит к развитию целого ряда осложнений и может сказаться на продолжительности жизни человека.



По словам эксперта, ключ к пониманию болезни — в её типах. Например, более 90% приходится на сахарный диабет второго типа, который развивается в основном у взрослых. И чем старше человек, тем больше у него тех или иных нездоровых привычек, приводящих к риску развития болезни.





«Именно второй тип опасен своей незаметностью. То есть человек ничего не чувствует. Может, какая-то небольшая слабость, утомляемость повышенная. Но вот какой-то такой яркой клинической картины может не быть. Поэтому говорят о необходимости активных скринингов и диспансеризации», — подчеркнула врач.

«Если у человека есть избыточный вес, ожирение, то это уже повод для того, чтобы регулярно, хотя бы раз в три года сдавать анализ на уровень глюкозы в крови. А с возрастом проверяться нужно независимо от других факторов. Для того чтобы установить диагноз предиабета, обычно измеряют глюкозу натощак, и нужны определённые правила проведения этого теста. Анализ достаточно точный. И вот такие люди (с предиабетом) имеют уникальный шанс не заболеть сахарным диабетом, если они поменяют свои привычки», — объяснила Мисникова.