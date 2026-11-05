Эндокринолог Страхова сообщила о росте заболевания диабетом у детей в России
В статистике по диабету второго типа среди детей в России наблюдаются противоречивые, но одинаково тревожные тенденции. Об этом в беседе с ТАСС рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии и диабетологии (ИНОПР) Пироговского университета Галина Страхова.
С одной стороны, средний возраст, в котором пациентам ставят этот диагноз, за 15 лет увеличился на 2,3 года — с 59,4 года в 2010 году до 61,7 года в 2025 году. По словам эксперта, такая динамика во многом объясняется развитием системы диспансеризации и более эффективной выявляемостью заболевания среди пожилых людей.
При этом, как подчёркивает Страхова, нельзя считать ситуацию благополучной. Параллельно растёт число случаев диабета второго типа среди людей младше 18 лет. Фактически болезнь «молодеет» — статистический рост среднего возраста не отменяет того факта, что всё чаще диагноз ставят совсем юным пациентам.
По словам специалиста, если диабет развивается в раннем возрасте, человек живёт с заболеванием значительно дольше, а значит, существенно возрастает риск тяжёлых осложнений. Среди них — поражение почек и глаз, синдром диабетической стопы, атеросклероз сосудов, а также такие жизнеугрожающие состояния, как инфаркты и инсульты.
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