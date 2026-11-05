Эндокринолог Страхова сообщила о росте заболевания диабетом у детей в России

05 ноября 2026, 06:54

Фото: iStock/monkeybusinessimages

В статистике по диабету второго типа среди детей в России наблюдаются противоречивые, но одинаково тревожные тенденции. Об этом в беседе с ТАСС рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии и диабетологии (ИНОПР) Пироговского университета Галина Страхова.