Можайский терапевт Гришкевич объяснил, связан ли сахарный диабет с возрастом

27 октября 2026, 20:54

оригинал И. Гришкевич (Фото: пресс-служба Минздрава МО)

Тело человека после 50 лет начинает меняться незаметно, но быстро. Главная перемена – саркопения, то есть естественная потеря мышечной массы.





Именно в этот возрастной период нужно принимать меры профилактики против сахарного диабета, предупредил врач-терапевт Можайской больницы Илья Гришкевич.

«Мышцы работают как большая губка – впитывают сахар из крови и использует его как топливо. Из-за истончения мышц глюкоза остаётся в крови дольше, заставляя поджелудочную железу работать на износ. Из-за этого развивается инсулинорезистентность, когда клетки перестают нормально реагировать на гормон инсулин. Поэтому риск диабета с возрастом заметно растёт, даже если вы не набрали ни одного лишнего килограмма», – пояснил медик.

«Если просто урезать еду, организм начнёт сжигать не только жир, но и те самые драгоценные мышцы, которых и так становится меньше. Для людей старше 50 лет профилактика диабета – не голодание, а смена состава тарелки. В ней обязательно должно быть достаточно белка – творога, рыбы, птицы, яиц, бобовых. Белок защищает мышцы от разрушения и даёт долгое чувство сытости, помогая контролировать сахар без вреда», – сказал доктор.

«Изнурительные пробежки или силовые упражнения в зале лучше заменить на суставную гимнастику, прогулки по 20-30 минут после еды, плавание или йогу. Главное – это регулярность. А чтобы сахар не скакал, обязательно нужно регулярно проверять уровень витамина D и гормоны щитовидной железы. Их нехватка замедляет обмен веществ. Это частая проблема в зрелом возрасте», – отметил Гришкевич.