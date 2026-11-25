25 ноября 2026, 11:00

Диетолог Пристанский: кофе дает бодрость взаймы

Фото: iStock/ iWichy

Для многих из нас утро начинается не с зарядки, а с аромата свежесваренного эспрессо. Но задумывались ли вы, что происходит с вашим организмом в первые 20 минут после глотка? И правда ли, что кофе бодрит?





Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что кофеин работает как кредит.





«У нас есть рецепторы, которые отвечают за усталость. А кофеин очищает эти рецепторы и как будто говорит нам: "Не, ты не устал, ты чувствуешь себя хорошо". Но телу нужно брать откуда-то энергию — приходится расходовать жиры, углеводы, которые у него уже накоплены, но потом все равно придётся отдать», — сказал он.

«В эспрессо примерно 50–75 мг., это нужно учитывать», — отметил Пристанский.