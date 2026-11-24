Диетолог объяснила, почему витамин D стоит принимать ежедневно
Врач Королёва: накопить витамин D естественным путем невозможно
Диетолог Маргарита Королёва рассказала, как получить нужный объём витамина D.
В беседе с Общественной Службой Новостей врач сообщила, что взять «солнечный витамин» только из еды не удастся — пищи для этого недостаточно.
«Несмотря на то, что рынок сейчас наполнен осенними продуктами рыжего, красного, жёлтого цвета — а это источник биофлавоноидов, антиоксидантов, витаминного комплекса и пищевых волокон — нам к ним всё же надо добавлять витаминно-минеральные комплексы, в том числе таблетированные или капсулированные, в составе которых будет витамин D3 и витамин K2», — рассказала Королёва.По словам эксперта, такой продукт поддерживает иммунитет, скелет, мышцы и когнитивные функции, а также профилактирует сосудистые заболевания. Диетолог советует принимать D3 ежедневно в течение года.