Диетолог назвала лучшие продукты для здоровья волос
Питание может влиять на рост волос и предотвращать их выпадение, заявила диетолог Самария Гарретт. В беседе с изданием Eating Well она назвала лучшие для волос продукты.
В свой список эксперт включила чечевицу, устрицы, яйца и лосось. Первые два продукта богаты железом, которое обеспечивает доставку кислорода по всему организму, в том числе к волосяным фолликулам. Также в этих продуктах содержится цинк, без которого не обходятся синтез белка, деление клеток и восстановление тканей.
Яйца же ценны аминокислотами, необходимыми для выработки кератина, а также витамином В7. Лосось, в свою очередь, содержит много омега-3 жирных кислот и витамина D. Как пояснила специалист, витамин D исследовали в контексте разных типов облысения, а омега-3 жирные кислоты важны для нормальной работы клеток и контроля воспаления.
Ранее диетолог Дарья Русакова развеяла миф о замедленном метаболизме как главной причине ожирения.
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