24 ноября 2026, 16:35

Диетолог Пристанский: шоколад и зеленый чай поднимают настроение осенью

Фото: iStock/Ridofranz

Короткий световой день, пасмурное небо и осенняя хандра — знакомое состояние для многих. Можно ли скорректировать настроение не только прогулками и витаминами, но и обычными продуктами? Причём речь идёт не о заморских суперфудах, а о привычных российских ягодах, зелёном чае и даже шоколаде. Главное — понимать механизм и знать меру.





Диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что психология и физиология сильно связаны друг с другом.





«Если у вас психологически хороший настрой, но чувствуется голод в желудке, то тут движут в первую очередь гормоны. А всё остальное — настройки, которыми мы регулируем и гормональный баланс», — сказал он.

«Первое, на что стоит обратить внимание, — зелёный чай. "Теанин", который в нём содержится, влияет на обратный захват серотонина. Но людям с депрессивными расстройствами в большинстве случаев как раз-таки запрещают пить большое количество зелёного чая. Потому что может быть его переизбыток, а он с трудом выводится из организма», — предупредил нутрициолог.

«Шоколадка работает иначе — почти мгновенно. Глюкоза в кровь попадает крайне быстро, так же, как усваивается сахар. Этот процесс начинается фактически на слизистой языка. Однако у быстрых углеводов есть обратная сторона — лишние килограммы», — предупредил диетолог.