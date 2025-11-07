«Эпидемия одиночества»: Психолог объяснила, почему в современном мире людям тяжело коммуницировать и создавать пары
Психолог Лосева: излишняя психологизация и неумение мириться разрушают общество
Количество одиноких людей в обществе продолжает расти. В современном пространстве тяжело найти «своего человека» и очень просто «вычеркнуть» кого-то из своей жизни после первой ссоры.
Практикующий психолог Елена Лосева в беседе с «Радио 1» связала эту тревожную тенденцию не только с влиянием виртуального мира, но и с фундаментальной утратой навыков живого общения, без которого рушится основа общества.
«Корень проблемы — в исчезновении культуры долгосрочных отношений, которую раньше формировало живое, стихийное общение. У молодежи практически отсутствует опыт выстраивания долгосрочных связей, где неизбежны как ссоры, так и примирения. Сейчас просто можно удалить чат, заблокировать, а не выяснить причину и помириться. А потому что налаживать отношения сложнее», — пояснила она.
Психолог привела в пример семейные отношения, длящиеся десятилетиями, где партнеры учатся переживать разные периоды вместе. Современная же культура, по ее словам, поощряет тактику избегания, а не решения проблем.
«На каком-то этапе человек понимает, что ему настолько тяжело устраивать отношения, что он выбирает одиночество. Это разваливает общество, из-за этого последствия возникают различные конфликты», — сообщила Лосева.
Она добавила, что за всеми частными случаями — разводами, конфликтами, неумением договариваться стоит системная проблема разобщенности. А людям становится тяжело коммуницировать, потому что они слишком много времени проводят наедине с собой, занимаясь излишней психологизацией и погружением в тренды виртуального мира.