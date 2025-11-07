«Эпидемия одиночества»: Психолог объяснила, почему в современном мире людям тяжело коммуницировать и создавать пары

07 ноября 2025, 11:13

Психолог Лосева: излишняя психологизация и неумение мириться разрушают общество

Фото: iStock/Thx4Stock

Количество одиноких людей в обществе продолжает расти. В современном пространстве тяжело найти «своего человека» и очень просто «вычеркнуть» кого-то из своей жизни после первой ссоры.





Практикующий психолог Елена Лосева в беседе с «Радио 1» связала эту тревожную тенденцию не только с влиянием виртуального мира, но и с фундаментальной утратой навыков живого общения, без которого рушится основа общества.





«Корень проблемы — в исчезновении культуры долгосрочных отношений, которую раньше формировало живое, стихийное общение. У молодежи практически отсутствует опыт выстраивания долгосрочных связей, где неизбежны как ссоры, так и примирения. Сейчас просто можно удалить чат, заблокировать, а не выяснить причину и помириться. А потому что налаживать отношения сложнее», — пояснила она.

«На каком-то этапе человек понимает, что ему настолько тяжело устраивать отношения, что он выбирает одиночество. Это разваливает общество, из-за этого последствия возникают различные конфликты», — сообщила Лосева.