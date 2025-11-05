Осенний марафон: Психолог рассказала, как пережить ноябрь и дойти до Нового года без выгорания

05 ноября 2025, 14:11

Психолог Сальникова: чтобы не выгореть, нужно отказаться от идеального плана

Фото: iStock/Deagreez

Длинные ноябрьские праздники остались позади, а впереди — долгий рабочий забег до конца декабря. Как вернуться в рабочий режим, не сорвавшись на «качели» от «сделаю всё» до «ничего не хочу», и сохранить силы для финального рывка?





Семейный психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что длинные выходные — это всегда палка о двух концах. С одной стороны, возможность перевести дух, с другой — сложное возвращение в рабочий ритм.





«У нас сначала осенняя депрессия, потом выход из праздников, дальше будет предновогодняя депрессия, дедлайны. Это такой долгий рабочий период, и многим приходится совмещать свои задачи с различными заботами. В таком режиме многие живут с сентября, и к ноябрю силы на исходе», — сказала она.

«Многие возвращаются с каникул и сразу попадают в ловушку одной из двух моделей поведения: либо «сделаю всё и убьюсь», но попытка в первые же рабочие дни выполнить неподъёмный список задач ведёт к стрессу и эмоциональному истощению; либо «ничего не буду делать», но это полная апатия, а затем — самобичевание за «бесполезно» проведённые дни. В итоге человек мечется от одной крайности к другой, не находя золотой середины», — объяснила Сальникова.