Осенний марафон: Психолог рассказала, как пережить ноябрь и дойти до Нового года без выгорания
Психолог Сальникова: чтобы не выгореть, нужно отказаться от идеального плана
Длинные ноябрьские праздники остались позади, а впереди — долгий рабочий забег до конца декабря. Как вернуться в рабочий режим, не сорвавшись на «качели» от «сделаю всё» до «ничего не хочу», и сохранить силы для финального рывка?
Семейный психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что длинные выходные — это всегда палка о двух концах. С одной стороны, возможность перевести дух, с другой — сложное возвращение в рабочий ритм.
«У нас сначала осенняя депрессия, потом выход из праздников, дальше будет предновогодняя депрессия, дедлайны. Это такой долгий рабочий период, и многим приходится совмещать свои задачи с различными заботами. В таком режиме многие живут с сентября, и к ноябрю силы на исходе», — сказала она.
Эксперт сравнила период с сентября по декабрь с марафоном, где важно не сойти с дистанции на середине. Ключ к успеху — не в рывке на первой же неделе после отдыха, а в грамотном распределении сил.
«Многие возвращаются с каникул и сразу попадают в ловушку одной из двух моделей поведения: либо «сделаю всё и убьюсь», но попытка в первые же рабочие дни выполнить неподъёмный список задач ведёт к стрессу и эмоциональному истощению; либо «ничего не буду делать», но это полная апатия, а затем — самобичевание за «бесполезно» проведённые дни. В итоге человек мечется от одной крайности к другой, не находя золотой середины», — объяснила Сальникова.
Она дала несколько советов, как сохранить силы до декабря.
- Откажитесь от 100% плана. Не ставьте цель выполнить стопроцентный объем задач. Если в вашем списке 20-30 пунктов, сделайте половину. Сезонная усталость — объективная причина снизить планку.
- Экспериментируйте с режимом. Относитесь к неделе как к исследованию. Попробуйте найти баланс между активностью и отдыхом. Цель — не выложиться на все 100%, а сохранить продуктивное состояние на следующие два месяца.
- Сохраните «топливо». Требовать от себя сверхспособностей нерационально и немного инфантильно. Жить два месяца на максимальных скоростях возможно, но это приводит к определённым расстройствам психики, и физически организм изнашивается.
- Не очаровывайтесь. Стоит трезво оценивать свои силы и не строить грандиозных планов.