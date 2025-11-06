Психолог объяснила, как из-за виртуального мира рушатся семьи
Психолог Лосева: люди создают виртуальный идеал, подменяя реальность в паре
История из Подмосковья, где пара рассталась из-за того, что мужчина создал себе идеальную спутницу в виртуальной игре, вызвала широкий резонанс. Насколько цифровой мир искажает наше восприятие реальности и как он мешает выстраивать отношения с живыми людьми?
Практикующий психолог Елена Лосева в беседе с «Радио 1» отметила, что проблема конфликта между идеалом и реальностью не нова, однако в цифровую эпоху она стала острее и массовее.
«Составление в целом какого-то идеализированного образа партнера мешает людям создавать отношения. Есть какой-то образ, сформированный массовой информацией, графичными передачами, сериалами. И, как правило, это даже не конкретный герой, а сборный, зачастую даже нереальный», — пояснила она.
Эксперт подчеркнула, что, создавая такой образ, человек собирает в него «много хорошего от разных персонажей», но эта конструкция не имеет ничего общего с реальной жизнью и настоящими людьми, у которых есть свои достоинства и недостатки.
«Подмена реальности начала происходить давно, но сейчас эта проблема приобрела глобальный характер из-за цифровизации. Люди гонятся за идеалами, а настоящее перестают воспринимать», — подчеркнула психолог.