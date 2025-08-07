Ермолаев день 8 августа: как привлечь удачу и сохранить здоровье, народные приметы
8 августа православные христиане чтят память первых мучеников Никомидии — Ермолая, Ермиппа и Ермократа. Эти святые пострадали за веру во Христа в годы жестоких гонений. В народном календаре эта дата известна как Ермолаев день. В 2025 году праздник приходится на пятницу. О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».
История Ермолаева дня: подвиг верыПраздник уходит корнями в III–IV века, когда в городе Никомидия (ныне территория современной Турции) велись массовые преследования христиан. В 303 году, по указу императора Максимиана, были казнены десятки тысяч верующих, включая служителей и простых мирян.
Святые Ермолай, Ермипп и Ермократ избежали гибели и, несмотря на смертельную опасность, продолжили тайную проповедь христианства. Ермолай стал духовным наставником юноши Пантолеона, в будущем прославленного как святой великомученик Пантелеимон. После мученической смерти ученика внимание властей обратилось на самого Ермолая и его соратников. Их схватили, подвергли пыткам, но они отказались поклониться языческим богам.
Согласно церковному преданию, во время допроса произошло землетрясение, разрушившее капище идолов. Это событие было расценено как бунт против власти, и император подписал смертный приговор. Святые были казнены, но их подвиг навсегда остался в памяти верующих.
Народные традиции Ермолаева дняНа Руси праздник прижился под именем Ермолаев день. Также его называли Марьев день — от слова «марево», ассоциируемого с туманами и утренней росой, придающими растениям особую силу.
Сбор трав и первых плодов
По традиции, женщины отправлялись в леса и поля за лекарственными травами. Считалось, что собранные 8 августа растения обладают особыми лечебными и защитными свойствами. Также в этот день начинали сбор первого урожая картофеля и лесных грибов. На столах появлялись блюда из свежих овощей: жаркое, вареники, оладьи.
Уборка хлеба и заготовки
Если утро 8 августа было ясным, крестьяне спешили завершить жатву. В народе говорили: «На Ермолая хлеб в амбары — год будет щедрый». Также начинался сбор ранних яблок. Однако до Яблочного Спаса их не ели — плоды шли на заготовки: компоты, варенье, домашние наливки.
Обряды и обереги
Во время работ в саду было принято завязывать на запястье красную шерстяную нить — для защиты от усталости и болезней. А первый сорванный плод прятали в доме — в качестве талисмана на достаток и мир в семье.
Интересно, что особое везение, по поверьям, 8 августа сопутствует тем, чьи имена начинаются с буквы «Е». А люди, родившиеся в этот день, считались любимцами судьбы.
Чего нельзя делать 8 августа: народные запретыС Ермолаевым днём связано множество народных запретов, нарушение которых, по поверью, могло навлечь беду, болезнь или ссоры в семье.
Основные запреты на Ермолаев день:
- нельзя одалживать рабочие инструменты. Считалось, что вместе с ними можно передать свою удачу и трудовое благополучие;
- запрещено убивать животных, рыбачить и охотиться. Любое насилие над живыми существами в этот день могло вызвать гнев святых;
- женщинам не рекомендовалось заниматься шитьем, вышиванием и тяжелыми полевыми работами. Это могло привести к неудачам в личной жизни;
- мужчинам нельзя откладывать обещанные дела. Несдержанное слово в Ермолаев день грозило чередой неудач на протяжении всего года.
Народные приметы 8 августаВ Ермолаев день предки внимательно наблюдали за природой. Многие поверья дошли до наших дней:
- лягушки активно квакают у воды — к затяжным дождям;
- обилие комаров и слепней — к скорым осадкам;
- стрижи и ласточки летают низко — к ненастной погоде;
- много желудей в лесу — год будет урожайным;
- кукушка продолжает петь — осень обещает быть тёплой и поздней;
- липы желтеют — похолодание не за горами.