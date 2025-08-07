07 августа 2025, 12:00

8 августа православные христиане чтят память первых мучеников Никомидии — Ермолая, Ермиппа и Ермократа. Эти святые пострадали за веру во Христа в годы жестоких гонений. В народном календаре эта дата известна как Ермолаев день. В 2025 году праздник приходится на пятницу. О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».





Содержание История Ермолаева дня: подвиг веры Народные традиции Ермолаева дня Сбор трав и первых плодов Уборка хлеба и заготовки Обряды и обереги Чего нельзя делать 8 августа: народные запреты Народные приметы 8 августа

История Ермолаева дня: подвиг веры

Народные традиции Ермолаева дня

Сбор трав и первых плодов

Уборка хлеба и заготовки

Обряды и обереги

Чего нельзя делать 8 августа: народные запреты

нельзя одалживать рабочие инструменты. Считалось, что вместе с ними можно передать свою удачу и трудовое благополучие;

запрещено убивать животных, рыбачить и охотиться. Любое насилие над живыми существами в этот день могло вызвать гнев святых;

женщинам не рекомендовалось заниматься шитьем, вышиванием и тяжелыми полевыми работами. Это могло привести к неудачам в личной жизни;

мужчинам нельзя откладывать обещанные дела. Несдержанное слово в Ермолаев день грозило чередой неудач на протяжении всего года.

Народные приметы 8 августа