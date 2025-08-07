В России с 1 сентября вступят в силу новые правила платного высшего образования
Харченко: В России с 1 сентября поменяются нормы приема в вузы на платной основе
Закон о государственном регулировании платного приёма в российские вузы вступает в силу 1 сентября 2025 года. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко в беседе с РИА Новости.
Закон наделяет Правительство РФ полномочиями устанавливать стоимость обучения, лимитировать количество платных мест и утверждать перечень доступных специальностей. Новые правила затронут все 749 головных университетов и 540 филиалов, включая коммерческие вузы (около трети от общего числа).
«С 1 сентября в России вступит в силу новый закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе. Мы внесли изменения в закон «Об образовании», касающиеся нового механизма регулирования платного приема с 2026 года», — пояснила Харченко.
Она подчеркнула, что закон направлен на повышение качества образования и обеспечение баланса с рынком труда, а не на сокращение набора по популярным направлениям (экономика, юриспруденция).
«Мы не можем позволить себе (...) готовить специалистов, которые не востребованы», — добавила Харченко.Контроль за выполнением планов приема возложен на 18 профильных федеральных ведомств – учредителей вузов. Регулирование существовало и ранее, но в более мягкой форме. Теперь оно станет обязательным. До конца 2025 года правительство утвердит постановление с четкими критериями для определения квот платного приема.