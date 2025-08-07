Названо число пенсионеров в России

07 августа 2025, 05:20

Соцфонд: Число пенсионеров в России достигло почти 41 миллиона человек

Фото: iStock/Oleg Elkov

Численность пенсионеров в России на 1 июля 2025 года достигла почти 41 миллиона человек. Такие данные предоставила система Социального фонда, передает РИА Новости.





Согласно информации Фонда пенсионного и социального страхования РФ, на учете состоит 40 811 900 пенсионеров. Эта цифра немного ниже показателя начала года, когда пенсионеров было почти 41,2 миллиона. Примечательно, что более 7,6 миллиона из них продолжают трудовую деятельность.



