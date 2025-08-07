Названо число пенсионеров в России
Соцфонд: Число пенсионеров в России достигло почти 41 миллиона человек
Численность пенсионеров в России на 1 июля 2025 года достигла почти 41 миллиона человек. Такие данные предоставила система Социального фонда, передает РИА Новости.
Согласно информации Фонда пенсионного и социального страхования РФ, на учете состоит 40 811 900 пенсионеров. Эта цифра немного ниже показателя начала года, когда пенсионеров было почти 41,2 миллиона. Примечательно, что более 7,6 миллиона из них продолжают трудовую деятельность.
Россиян предупредили о последствиях постоянных опозданий на работу
Отдельно в данных фонда выделены категории получателей пенсий: почти 2,3 миллиона граждан получают пенсию по инвалидности, а около 1,45 миллиона – пенсию по случаю потери кормильца.
Ранее экономист Георгий Остапкович назвал россиянам три способа, как можно увеличить пенсию. Первый способ — увеличение стажа и зарплаты. Продолжительная официальная работа позволяет накапливать пенсионные баллы, которые затем конвертируются в рубли при расчете пенсии. Чем выше белая зарплата, тем больше отчислений в Пенсионный фонд России (ПФР) и, соответственно, больше баллов. Про оставшиеся два способа повысить пенсию читайте в материале «Радио 1».